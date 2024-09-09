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Турчак побеждает на выборах главы республики Алтай

Врио главы республики Алтай Турчак одерживает победу на выборах

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Единая Россия

Временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Андрей Турчак, представляющий «Единую Россию», одерживает победу на выборах главы региона. Об этом, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии, сообщает ТАСС.

После обработки 100% протоколов Турчак получил 74% голосов избирателей.

Заместитель директора Центра оценки и консалтинга Александр Кириллов, являвшийся кандидатом от ЛДПР, набрал 10% голосов. За представителя партии «Родина», депутата Государственного собрания региона Олега Добрынина проголосовали 6,3% избирателей.

Накануне стало известно, что действующие губернаторы одерживают победу на всех выборах в российских регионах.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, явка на платформе дистанционного электронного голосования составила 90%.

Ранее Собянин сообщил о кибератаках на систему электронного голосования в Москве.

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