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Лукашенко отправился с рабочим визитом в Оман

Лукашенко отправился в Оман для переговоров с султаном

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Николай Петров/«БелТА»/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Оман с рабочим визитом. Об этом сообщили на официальном сайте белорусского лидера.

«Запланированы переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе переговоров лидеры стран обсудят дальнейшее сотрудничество в торгово-экономической сфере. Лукашенко поднимет вопрос о расширении товарооборота между странами в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также по другим направлениям, в которых заинтересованы стороны обсуждения.

До этого Лукашенко заявил о своей готовности посетить Крым, хотя конкретные сроки поездки он не указал. По его словам, вопросы, касающиеся статуса Крыма, были решены в одностороннем порядке, при этом «международное сообщество» по-прежнему не рассматривает Крым как часть России. Он подчеркнул, что Беларусь с момента присоединения Крыма к РФ активно сотрудничает с полуостровом.

Ранее в Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Лукашенко.

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