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Маск раскрыл крупную ошибку Украины

Маск: Украина давно должна была заключить мир с Россией

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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине давно нужно было заключить мир с Россией. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск.

«Уже давно нужно было заключить мир», — подчеркнул он, реагируя на данные в соцсети о приближении ВС РФ к городу Красноармейску.

До этого избранный президент США Дональд Трамп счел, что европейские войска нужно будет разместить на территории Украины для контроля соблюдения режима прекращения огня.

По словам источников издания The Wall Street Journal, американские военные, согласно плану Трампа, не будут напрямую вовлечены в эту миссию.

Обсуждения вопроса об отправке европейских войск на Украину все еще находятся на ранней стадии, и ряд вопросов пока не решены, в том числе, какие европейские страны будут в этом задействованы, сколько потребуется войск, какую роль в этом сыграют США и согласится ли Россия на эту сделку с участием стран НАТО, отмечают авторы статьи.

Ранее в США рассказали о «рекордных» успехах России на Украине.

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