Нобелевский лауреат спрогнозировал, к чему приведет политика Милея в Аргентине

Политика президента Аргентины Хавьера Милея закончится для страны катастрофой. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Робинсон в беседе с РИА Новости.

«Это закончится катастрофой. Его политика нереалистична и полностью рассинхронизирована с обществом», — подчеркнул он.

Робинсон отметил, что экономическая ситуация в Аргентине уже является не структурной проблемой, а политическим вопросом.

22 октября власти Аргентины ликвидировали федеральную налоговую службу, создав вместо нее новое агентство. Роспуск налоговой службы проводится в рамках сокращения участия государства в экономике страны и упразднения неэффективных структур.

В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 реформах, направленных на дерегулирование экономики. Этот документ отражает его видение развития страны. Некоторые положения были переработаны в законы и одобрены парламентом в июне.

Ранее сообщалось, что в Аргентине за чертой бедности оказались более половины населения страны.