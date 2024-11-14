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Нобелевский лауреат спрогнозировал, к чему приведет политика Милея в Аргентине

Нобелевский лауреат Робинсон: политика Милея приведет Аргентину к катастрофе

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Agustin Marcarian/Reuters

Политика президента Аргентины Хавьера Милея закончится для страны катастрофой. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Робинсон в беседе с РИА Новости.

«Это закончится катастрофой. Его политика нереалистична и полностью рассинхронизирована с обществом», — подчеркнул он.

Робинсон отметил, что экономическая ситуация в Аргентине уже является не структурной проблемой, а политическим вопросом.

22 октября власти Аргентины ликвидировали федеральную налоговую службу, создав вместо нее новое агентство. Роспуск налоговой службы проводится в рамках сокращения участия государства в экономике страны и упразднения неэффективных структур.

В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 реформах, направленных на дерегулирование экономики. Этот документ отражает его видение развития страны. Некоторые положения были переработаны в законы и одобрены парламентом в июне.

Ранее сообщалось, что в Аргентине за чертой бедности оказались более половины населения страны.

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