И. о. премьер-министра Сирии заявил о формировании состава временного правительства

Сформированное временное правительство Сирии будет действовать до марта 2025 года. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Мухаммед Аль-Башир, сообщает газета al-Watan.

«Сформировано временное правительство, оно состоит из нескольких министров из «правительства спасения». Это временное правительство, которое будет действовать до марта 2025 года, пока не будут решены конституционные вопросы», — сказал Аль-Башир.

Он отметил, что правительство займется обеспечением безопасности и сохранением стабильности государственных институтов для предупреждения распада страны. Кабинет министров будет предоставлять услуги гражданам до формирования нового правительства, добавил Аль-Башир.

Политик выразил надежду, что министры прежнего кабмина окажут помощь временному правительству.

10 декабря сообщалось, что Аль-Башир назначен на пост главы временного правительства Сирии, которое будет сформировано под его руководством. Политик сообщил, что решение было принято в ходе встречи представителей руководства вооруженной оппозиции, членов «правительства спасения» и поверенных бывшего правительства. По его словам, временное правительство будет курировать вопросы государственного управления.

До этого новые власти Сирии приказали представителям вооруженной оппозиции покинуть занятые ими города.

Ранее политолог назвал очень высоким риск распада Сирии.