Решение о разрыве Австрией контракта на поставки российского газа не останется без ответа со стороны РФ. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в комментарии «Известиям».

Дипломат подчеркнул, что обвинение австрийской стороны в адрес «Газпрома» о якобы невыполнении договоренностей и последующее расторжение Веной контракта на поставки российского газа фактически разрушили одну из «солидных несущих опор» российско-австрийских отношений.

«Сегодня на обострение пошла именно австрийская сторона. Бесконечные стенания о гнетущей газовой каббале все последнее время исходили от известных политических функционеров в Вене», — заявил Любинский.

Посол добавил, что именно Вена одномоментно объявила многолетнее газовое партнерство с нашей страной «исторической ошибкой», тем самым «уничтожив одну из несущих опор» отношений двух стран.

Люблинский отметил, что вся ответственность за принятые решения, которые были продиктованы политической подоплекой, полностью лежит на официальной Вене.

Накануне энергетическая компания OMV решила расторгнуть долгосрочный контракт с холдингом «Газпром экспорт». Как заявили в компании, с ноября 2024 года «Газпром экспорт» прекратил поставки газа.

В ноябре официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена заниматься благотворительностью по вопросу предоставления газа для Австрии. Дипломат напомнила, что OMV повела себя недобросовестно в ходе судебной тяжбы с «Газпромом».

Ранее суд запретил «дочке» австрийской OMV вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом.