Украина уже проиграла в конфликте, Донбасс фактически потерян. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене и находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский.

«Донбасс, фактически, уже потерян… И кто бы ни выиграл — Украина уже проиграла», — подчеркнул он.

По словам Дубинского, всем, в том числе и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, наплевать на человеческие потери в ходе конфликта.

Он добавил, что США «с отчаянной скоростью фаршируют Зеленского деньгами и оружием… с целью продлить войну еще на 2 года».

Такая стратегия по Украине нужна американским демократам, считает Дубинский, чтобы «дотянуть» до выборов в конгресс США. После этого они постараются вернуть контроль над госорганом.

Сообщалось, что американским разведывательным службам уже поручено оценить последствия после возможного отказа помогать Украине и, как следствие, победы России в конфликте.

Ранее на Украине заявили, что США пригласят Киев в НАТО с одним условием.