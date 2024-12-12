Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине признали, что Донбасс «фактически потерян»

Депутат Рады Дубинский: Украина уже проиграла, Донбасс фактически потерян

close
Oleg Petrasiuk/Reuters

Украина уже проиграла в конфликте, Донбасс фактически потерян. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене и находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский.

«Донбасс, фактически, уже потерян… И кто бы ни выиграл — Украина уже проиграла», — подчеркнул он.

По словам Дубинского, всем, в том числе и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, наплевать на человеческие потери в ходе конфликта.

Он добавил, что США «с отчаянной скоростью фаршируют Зеленского деньгами и оружием… с целью продлить войну еще на 2 года».

Такая стратегия по Украине нужна американским демократам, считает Дубинский, чтобы «дотянуть» до выборов в конгресс США. После этого они постараются вернуть контроль над госорганом.

Сообщалось, что американским разведывательным службам уже поручено оценить последствия после возможного отказа помогать Украине и, как следствие, победы России в конфликте.

Ранее на Украине заявили, что США пригласят Киев в НАТО с одним условием.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами