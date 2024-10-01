Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пашинян пожаловался на отсутствие общего энергорынка ЕАЭС

Пашинян пожаловался на неразрешенность создания общего энергорынка ЕАЭС

close
Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отсутствие единого энергетического рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отрицательно влияет на рост экономик членов организации. Его слова приводит РИА Новости.

«Хочу отметить, что неразрешенность вопросов создания общего рынка энергоресурсов в рамках ЕАЭС в значительной степени замедляет темпы роста экономик наших государств», — сказал он.

По его словам, темпы роста при общем энергорынке были бы выше, чем в настоящий момент.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — организация экономической интеграции, в которую входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее прибыл в Ереван с рабочим визитом, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Мишустин вместе с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудит «актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза». Они уделят особое внимание «вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах».

Ранее Пашинян предупредил, что Ереван близок к точке невозврата в отношениях с ОДКБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами