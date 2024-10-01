Пашинян пожаловался на отсутствие общего энергорынка ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отсутствие единого энергетического рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отрицательно влияет на рост экономик членов организации. Его слова приводит РИА Новости.

«Хочу отметить, что неразрешенность вопросов создания общего рынка энергоресурсов в рамках ЕАЭС в значительной степени замедляет темпы роста экономик наших государств», — сказал он.

По его словам, темпы роста при общем энергорынке были бы выше, чем в настоящий момент.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — организация экономической интеграции, в которую входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее прибыл в Ереван с рабочим визитом, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Мишустин вместе с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудит «актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза». Они уделят особое внимание «вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах».

Ранее Пашинян предупредил, что Ереван близок к точке невозврата в отношениях с ОДКБ.