Депутаты внесли поправки о зачислении на спецсчета иноагентов доходов от вкладов

Законопроект, предусматривающий новые ограничения для иноагентов, будет рассмотрен во втором чтении 17 декабря. Об этом, раскрывая о новых поправках, подготовленных парламентариями, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Законопроектом изначально предлагалось зачислять доходы иноагента на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Возможность распоряжаться средствами появится у иностранного агента только после отмены статуса иноагента», — написал Володин.

Обязательство, отметил спикер Госдумы, распространяется на денежные средства от продажи недвижимого имущества и транспортных средств, сдачи их в аренду, на доходы иностранного агента в виде процентов по вкладам, от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды.

15 ноября в Госдуму внесли законопроект о зачислении доходов иноагентами на специально для этого созданный рублевый счет. Депутат Евгений Федоров и соавтор документа в беседе с Общественной Службой Новостей назвал эту меру справедливой и нужной, призвав также «углубить» закон об иноагентах, ведя списки тех, кто потенциально может получить такой статус.

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