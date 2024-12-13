Кадыров сообщил, что главе Росгвардии присвоено звание Героя России

Глава Росгвардии Виктор Золотов был удостоен звания Героя России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров отметил, что Золотов получил высшую награду за создание мощной и продуманной структуры территориальных органов.

«Я часто замечаю, как легко и эффективно решаются вопросы, когда на руководящей позиции находится компетентный управленец. Ему не нужно обращаться к записям или советоваться с помощниками — он прекрасно разбирается в рабочих вопросах,» — написал он.

Также 12 декабря сообщалось, что Рамзан Кадыров встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым. На встрече они обсудили участие Чечни в спецоперации, а также обстановку внутри региона после атаки беспилотников ВСУ. Кадыров отметил, что Бортников «в целом высоко оценил принимаемые меры по обеспечению безопасности в республике». Глава ФСБ пообещал лидеру Чечни оказывать всю необходимую помощь и поддержку в решении сложных вопросов.

Ранее Кадыров пообещал отомстить за удар по казармам в Грозном.