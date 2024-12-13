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Эрдоган встретил Блинкена в аэропорту Анкары

Anadolu: Эрдоган принял Блинкена в аэропорту Анкары

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ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/Pool/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в аэропорту Анкары. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Политики встретились вечером в четверг. Их сопровождал, в частности, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Никакой дополнительной информации о закрытой встрече официальные лица не предоставили, отмечает издание.

В Госдепе США уточнили, что Блинкен обсудит с властями Турции ситуацию в Сирии и возможное соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Кроме того, в Анкаре стороны рассмотрят текущее двустороннее сотрудничество по общим приоритетам — от борьбы с терроризмом до региональной стабильности.

1 декабря сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 1 декабря провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Темой беседы было обострение ситуации в Сирии. Фидан отметил, что Турция выступает против усиления нестабильности в регионе и выступает за снижение напряженности. Он призвал завершить политический процесс между режимом президента Сирии Башара Асада и оппозиционными силами.

Ранее Блинкен отменил визит на Ближний Восток из-за обострения ситуации в регионе.

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