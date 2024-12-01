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Глава МИД Турции провел телефонный разговор с госсекретарем США

Глава МИД Труции Фидан обсудил с Блинкеном Сирию, Газу, Украину и Кавказ

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Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 1 декабря провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом ТАСС сообщил источник в турецком МИД.

По его данным, центральной темой беседы было обострение ситуации в Сирии. Фидан отметил, что Турция выступает против усиления нестабильности в регионе и выступает за снижение напряженности. Он призвал завершить политический процесс между режимом президента Сирии Башара Асада и оппозиционными силами.

«Также он указал, что Турция никогда не допустит террористической деятельности против нее самой и сирийского гражданского населения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, стороны также обсудили Украину, Южный Кавказ и сектор Газа. Фидан подчеркнул, что Израиль должен сдержать свои обещания по прекращению огня с Ливаном и обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу.

29 ноября официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил, что турецкие власти считают важным избежать новой дестабилизации ситуации в сопредельной Сирии и не допустить опасности для гражданского населения. Он напомнил, что с 2017 года удалось достигнуть несколько соглашений относительно идлибской зоны деэскалации. Турция, по его словам, «старательно выполняет» требования этих документов. Кечели обратил внимание, что фактически, недавние столкновения привели к нежелательной эскалации напряженности в регионе.

Ранее в Турции раскрыли, какие страны стоят за наступлением террористов в Сирии.

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