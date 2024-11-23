ЕС отозвал посла из Нигера на фоне разногласий с правительством

Евросоюз отозвал посла из Нигера для консультаций из-за разногласий с властями по поводу гуманитарной помощи. Об этом сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

Речь идет о заявлении переходного правительства Нигера, «в котором ставятся под сомнение договоренности и управление представительством ЕС гуманитарной помощью, предоставленной жертвам серьезных наводнений, обрушившихся на страну».

В связи с этим ЕС принял решение отозвать своего посла из Ниамея для консультаций в Брюсселе.

В Евросоюзе выразили «глубокое несогласие» с обоснованиями, выдвинутыми переходными властями, и обвинили их в политизации вопроса гуманитарной помощи.

В сентябре около 4 млн человек пострадали от сильных наводнений, охвативших страны Западной и Центральной Африки. Больше других затронуты Нигерия, Чад, Мали, Гвинея, Нигер, Камерун, Гана и Либерия, где уничтожены обширные посевные площади сельскохозяйственных культур.

Ранее в МИД РФ анонсировали открытие посольства в Нигере.