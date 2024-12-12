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На Украине заявили о готовности обсуждать размещение иностранных войск

Вице-премьер Стефанишина: Украина готова обсуждать размещение западных войск

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Global Look Press

Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на территории страны. Об этом во время интервью для газеты Politico заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Журналисты поинтересовались у нее, готово ли украинское руководство принять в стране иностранные войска.

«Украина готова говорить о чем угодно, что будет работать», — сказала заместитель главы правительства.

В феврале текущего года президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что на встрече в столице республики представители около 20 западных государств обсудили возможную отправку сухопутных войск на Украину. Это заявление вызвало переполох в международном сообществе, при этом власти многих стран категорически отказались отправлять своих военнослужащих в зону конфликта.

10 декабря глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил о планах главы республики ускорить отправку войск на Украину. По его словам, Макрон хочет завершить данный процесс до инаугурации нового президента США.

Ранее Зеленский оценил возможность размещения иностранных войск на территории страны.

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