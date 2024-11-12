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Боррель похвастался своими достижениями в деле вооружения Украины

Боррель добавлял два ноля к финансовым планам по вооружению Украины

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Johanna Geron/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель похвастался собственными достижениями в деле снятия ограничений на поставки оружия Украине. Об этом написала испанская газета El Pais.

В интервью изданию Боррель заявил, что он доволен результатом своих усилий по устранению существовавшего в Евросоюзе «табу» на оказание военной помощи Украине.

«Это произошло, поскольку я достаточно энергично это предлагал», — отметил он.

В качестве иллюстрации он пояснил, что в случаях, когда его подчиненные предлагали ему ознакомиться с планом предоставления какой-либо суммы на вооружение Украины, он требовал добавить к ней «еще два ноля».

В том же интервью Боррель заявил, что Европа находится в опасности и не может каждые четыре года зависеть от точки зрения избирателей в США. По мнению Борреля, «крайне важно объяснять гражданам ЕС», что существует необходимость увеличения государственных расходов на оборону.

Ранее Боррель пожаловался, что не все в ЕС понимают, зачем тратить деньги на Украину.

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