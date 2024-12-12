Западные государства планировали использовать конфликт на Украине для ослабления РФ, но их санкционная политика провалилась. Об этом в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В настоящее время политик находится в Бразилии с официальным визитом.

«Запад решил, что воспользуется этим конфликтом для ослабления РФ, [были] введены санкции. На Украину идут миллиарды евро и долларов, много гуманитарной помощи, потоки вооружений», — сказал глава словацкого правительства, общаясь с журналистами.

Он обратил внимание, что политика западных стран не дала никаких результатов. Российские военнослужащие продолжают брать под свой контроль новые территории, а Киев потерял шанс на ведение переговоров с позиции силы. Введенные против РФ санкции, в свою очередь, вообще не работают, добавил Фицо.

Также премьер-министр Словакии выразил уверенность, что в результате конфликта Украина потеряет около трети территорий. Более того, ей так и не удастся добиться членства в НАТО.

Ранее в словацком правительстве заявили о готовности поддержать мирный план КНР и Бразилии по Украине.