Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Словакии признал провал санкционной политики Запада в отношении РФ

Фицо: западные страны хотели ослабить РФ, но санкционная политика провалилась

close
IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Западные государства планировали использовать конфликт на Украине для ослабления РФ, но их санкционная политика провалилась. Об этом в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В настоящее время политик находится в Бразилии с официальным визитом.

«Запад решил, что воспользуется этим конфликтом для ослабления РФ, [были] введены санкции. На Украину идут миллиарды евро и долларов, много гуманитарной помощи, потоки вооружений», — сказал глава словацкого правительства, общаясь с журналистами.

Он обратил внимание, что политика западных стран не дала никаких результатов. Российские военнослужащие продолжают брать под свой контроль новые территории, а Киев потерял шанс на ведение переговоров с позиции силы. Введенные против РФ санкции, в свою очередь, вообще не работают, добавил Фицо.

Также премьер-министр Словакии выразил уверенность, что в результате конфликта Украина потеряет около трети территорий. Более того, ей так и не удастся добиться членства в НАТО.

Ранее в словацком правительстве заявили о готовности поддержать мирный план КНР и Бразилии по Украине.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами