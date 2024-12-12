Баку обвинил Госдепартамент США во вмешательстве во внутренние дела страны

Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о нарушениях прав человека в Азербайджане является вмешательством во внутренние дела страны. Об этом говорится в официальном комментарии главы пресс-службы азербайджанского МИД Айхана Гаджизаде.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана назвало слова Блинкена искажающими ситуацию с защитой прав и свобод человека в стране и решительно осудило и отвергло их. Оно отметило, что из-за вмешательства Госдепа США во главе с Блинкеном во внутренние дела Азербайджана в течение последних четырех лет, этот период стал потерянными годами для азербайджано-американских отношений, которые ранее запомнились дружбой и сотрудничеством.

В заявлении подчеркивается, что слова Блинкена о двойных стандартах в отношении нынешней ситуации с правами человека в Азербайджане парализовали всю политику США в Закавказье.

МИД выразил надежду, что при новой администрации США отношения взаимной дружбы и партнерства между Баку и Вашингтоном будут вновь восстановлены.

11 декабря госсекретарь призвал Азербайджан прекратить репрессии против СМИ и гражданского общества и освободить задержанных, в частности правозащитника Руфата Сафарова и сотрудников оппозиционного интернет-канала Meydan TV. Власти задержали Сафарова по обвинению в хулиганстве и мошенничестве, а сотрудников Meydan TV обвинили в контрабанде.

На прошлой неделе МИД Азербайджана обвинил послов Соединенных Штатов, Европейского союза, Великобритании и Швейцарии во вмешательстве в судебную систему страны.

Ранее Азербайджан раскритиковал США за политику санкций.