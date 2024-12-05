Азербайджан выступил с обвинениями в адрес иностранных дипломатов

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило послов Соединенных Штатов, Европейского союза, Великобритании и Швейцарии во вмешательстве в судебную систему страны. Об этом говорится в заявлении азербайджанского МИД.

В Баку решительно отвергли заявления иностранных дипломатов о задержанных 4 декабря азербайджанских журналистах и политических активистах. Подобные заявления являются открытой попыткой подорвать независимость судебной системы Азербайджана.

МИД подчеркнул, что вмешательство в ход расследования недопустимо, а вмешательство в судебный процесс противоречит принципу верховенства права.

14 ноября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявил, что Служба внешней политики Европейского союза проявляет неприемлемые попытки навязывать европейским государствам участие в форуме COP29.

Ранее Азербайджан раскритиковал США за политику санкций.