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Азербайджан раскритиковал США за политику санкций

Алиев заявил, что политика американских санкций является неприемлемой

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РИА Новости

Политика американских санкций является неприемлемой, и международное сообщество должно выступить по этому вопросу с консолидированной позицией. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу »Россия-1».

«Политика санкций не имеет вообще права на существование, тем более, когда эти санкции незаконны и налагаются совершенно необоснованно и селективно», — заявил Алиев.

Азербайджанский президент добавил, что Баку выступает против как незаконных санкций против Азербайджана и его граждан, так и в целом против самой практики применения этого инструмента принуждения.

До этого министр иностранных дел Японии Такэси Ивая заявил, что японские власти действуют независимо от Соединенных Штатов, когда определяют политику по отношению к России в связи с украинским конфликтом.

Ранее в МИД РФ заявили, что Япония разрушила свою же экономику антироссийскими санкциями.

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