Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Смоленскому депутату предложили создать свое государство

В ГД отвергли предложение председателя Смоленской думы об однопартийности в РФ

close
Depositphotos

Замглавы комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков предложил председателю Смоленской областной думы Игорю Ляхову создать свое государство. Так Синельщиков в беседе с «Подъемом» прокомментировал слова смоленского депутата о том, что России чужда многопартийная система, «привнесенная из-за рубежа».

Синельщиков назвал это заявление некомпетентным, подчеркнув, что многопартийность закреплена в Конституции, принятой общenародным голосованием.

«Если он свое государство создаст где-то, там может одну партию себе сделает (это утрированно, конечно). <...> Так что будем жить в многопартийной стране, — сказал Синельщиков.

На заявление Ляхова отрицательно отреагировал и депутат Госдумы Виталий Милонов. Отметил, что само присутствие партии подразумевает многопартийную модель, и утверждение о партийной системе с одной партией является ошибочным. Он добавил, что такие вещи не следует считать иностранными. По его словам, многопартийность может быть сложной, но в Думе всегда существовали различные партии.

Депутат также подчеркнул, что не сама многопартийность создает проблемы, а западная модель демократии, которая позволяет деструктивным силам через партии оказывать влияние на жизнь страны.

Ранее Милонов назвал цель законопроекта о штрафах за продажу энергетиков детям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами