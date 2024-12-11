Смоленскому депутату предложили создать свое государство

Замглавы комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков предложил председателю Смоленской областной думы Игорю Ляхову создать свое государство. Так Синельщиков в беседе с «Подъемом» прокомментировал слова смоленского депутата о том, что России чужда многопартийная система, «привнесенная из-за рубежа».

Синельщиков назвал это заявление некомпетентным, подчеркнув, что многопартийность закреплена в Конституции, принятой общenародным голосованием.

«Если он свое государство создаст где-то, там может одну партию себе сделает (это утрированно, конечно). <...> Так что будем жить в многопартийной стране, — сказал Синельщиков.

На заявление Ляхова отрицательно отреагировал и депутат Госдумы Виталий Милонов. Отметил, что само присутствие партии подразумевает многопартийную модель, и утверждение о партийной системе с одной партией является ошибочным. Он добавил, что такие вещи не следует считать иностранными. По его словам, многопартийность может быть сложной, но в Думе всегда существовали различные партии.

Депутат также подчеркнул, что не сама многопартийность создает проблемы, а западная модель демократии, которая позволяет деструктивным силам через партии оказывать влияние на жизнь страны.

Ранее Милонов назвал цель законопроекта о штрафах за продажу энергетиков детям.