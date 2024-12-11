Милонов выступил за многопартийность в РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление председателя Смоленской областной думы Игоря Ляхова о том, что России чужда многопартийная система, «привнесенная из-за рубежа».

«Само наличие партии предполагает как раз многопартийную модель. Не бывает партийной системы с одной партией. Это безусловно, и такие вещи не считаются чем-то иностранным. Да, многопартийность — это сложно, <...> но в Думе исторически всегда были разные партии», — сказал Милонов.

Он подчеркнул, что проблемы создает не многопартийность, а западная модель демократии, при которой «через партии различные деструктивные силы могут оказывать влияние на жизнь страны».

Как заявил Ляхов, многопартийная система — это «чуждый для нас путь», принесенный в Россию с Запада.

Ранее член «Дигории» назвала ЛДПР способной стать второй парламентской силой в Госдуме.