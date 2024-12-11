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МАГАТЭ проведет экстренное заседание по запросу Украины

Совет управляющих МАГАТЭ 12 декабря проведет срочное заседание по запросу Киева

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Стрингер/РИА Новости

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 12 декабря проведет экстренное заседание по запросу Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

На заседании планируют обсудить последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, критически важной для безопасности АЭС. По словам дипломата, «увязка этих двух тем друг с другом «притянута за уши» и выходит за рамки мандата МАГАТЭ».

10 декабря гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что автомобиль экспертов был атакован беспилотником на дороге к станции.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это произошло около 15:00 на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Спустя полтора часа ВСУ нанесли удар по российской автомобильной колонне, возвращавшейся из Каменского после доставки экспертов секретариата МАГАТЭ к линии боевого соприкосновения, рассказала дипломат.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что Запорожская АЭС остается в зоне риска.

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