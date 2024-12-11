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Путин заявил о готовности РФ помочь другим странам в сфере ИИ

Путин сообщил о готовности России помочь другим странам в развитии ИИ

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова помочь другим странам в развитии искусственного интеллекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Чтобы определять будущее, судьбу России, мы должны сами создавать такие технологии, конечно, во взаимодействии с теми, кто хочет с нами работать. <...> Будем оказывать странам глобального Юга и Востока консультативную, техническую помощь в сфере искусственного интеллекта», — заявил российский лидер.

По словам Путина, Россия надеется использовать достижения стран-партнеров для развития своих продуктов и услуг. При этом он подчеркнул, что в РФ заинтересованы в развитии генеративных моделей не только на русском, но и на других языках.

До этого Путин заявил, что РФ должна стать лидером в области применения ИИ в различных сферах жизни.

Ранее Путин заявил, что наличие собственных разработок ИИ важно для суверенитета России.

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