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Член «Дигории» назвала ЛДПР способной стать второй парламентской силой в Госдуме

Политолог Косарева: ЛДПР 35 лет функционирует в политическом ландшафте России

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Petrov Sergey/Global Look Press

Закат КПСС, происходивший на фоне социально-экономических потрясений и серьезного политического кризиса, создал условия для распада идеологического вакуума и возникновения новых политических движений. Об этом, комментируя статью главы ЛДПР Леонида Слуцкого, рассказала политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анна Косарева.

Она отметила, что на обломках красной империи активно начали появляться новые партии, первой из которых стала ЛДПСС — прародительница современной ЛДПР.

«Основатель партии Владимир Жириновский, будучи выходцем из простого народа и человеком, знавшим не понаслышке о проблемах позднего Советского союза, сумел создать политическую силу, которая на протяжении 35 лет уверенно функционирует в политическом ландшафте современной России. Далеко не каждая партия может похвастаться подобным результатом. Что из себя сегодня представляет, например, «Союз правых сил»? В каком положении сейчас «Яблоко»?» — сказала Косарева.

По словам политолога, ЛДПР — пока единственная оппозиционная парламентская партия, прошедшая транзит власти с минимальной турбулентностью и вышедшая из него партией, способной стать второй парламентской силой в Госдуме-2026. Эксперт подчеркнула, что опросы ВЦИОМ и ФОМ в последнее время уверенно фиксируют этот тренд.

«Причина стабильного положения ЛДПР заключается в том, что даже после смерти основателя она остается приверженной идеологической рамке, заданной Жириновским: это защита ценностей Русского мира, антимиграционная политика и социальная поддержка незащищенных слоев населения», — сказала Косарева.

Политолог уточнила, что к этому набору добавляются и новые темы, отвечающие на актуальные вызовы, стоящие перед российским обществом. В пример она привела недавно представленный ЛДПР пакет законопроектов и мер по улучшению демографической ситуации в стране.

«Грамотное балансирование либерал-демократов между оппозиционностью в некоторых вопросах и лояльностью власти на фоне брюзжания теряющих электорат коммунистов упрочивает позиции либерал-демократов и может дать дополнительные очки партии в борьбе за второе место в парламенте», — заключила эксперт.

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