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В Совфеде высмеяли попытку Каллас указать Трампу, как вести себя с Россией

Сенатор Пушков высмеял попытку Каллас указать Трампу, как вести себя с Россией

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял попытку главы евродипломатии Кайи Каллас диктовать избранному президенту США Дональду Трампу, как вести себя с Россией. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, Каллас, «с микроопытом в мировой политике, считает себя вправе диктовать Трампу», как он должен вести себя с Россией.

«Заявление Каллас скорее многое говорит о типологии мышления внутри руководящих структур ЕС, чем об интеллектуальном уровне ее высказывания. Нынешних европейских руководителей нового поколения, взявшихся из ниоткуда, не имеющих ни опыта, ни знаний, ни образования, ни авторитета, отличает прежде всего крайнее самодовольство и назидательность», — написал Пушков.

До этого Кая Каллас заявила избранному президенту США Дональду Трампу, что тот должен быть «сильным» в отношениях с Россией, чтобы иметь возможность влиять на Китай. Каллас добавила, что помощь Украине со стороны США является сигналом для Китая в ситуации со статусом Тайваня.

Ранее глава евродипломатии увидела российский след в результатах выборов в Румынии.

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