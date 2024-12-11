Если бы Соединенные Штаты хотели завершит конфликт на Украине, то незамедлительно бы отдали приказ Киеву отвести украинские войска с позиций на территории Донбасса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, передает РИА Новости.

При этом дипломат добавила, что Москва готова работать с Вашингтоном, в том числе в контексте урегулирования украинского конфликта.

«Однако серьезных, работающих вариантов, снимающих законную озабоченность нашей страны в сфере безопасности и обеспечения прав русскоязычного населения, мы пока не получали», — сказала Захарова.

14 июня на встрече с руководством МИД президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее в Кремле назвали причину отсутствия переговоров по Украине.