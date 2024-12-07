Отмена результатов первого тура президентских выборов в Румынии произошла без каких-либо существенных оснований и является попыткой «восстановить демократию» на стероидах. Об этом пишет обозреватель польского портала Do Rzeczy Лукаш Важека.

«Никто меня не убедит, что Конституционный суд в Румынии принял решение на существенных основаниях. Единственное, что было заявлено, — это якобы российское финансирование некоторых видеороликов в TikTok с рекламой Джеорджеску», — пишет журналист.

По мнению автора, никто не объяснил реального влияния этих видеороликов на выборы, однако «весь европейский мейнстрим трясся от негодования по поводу того, что в первом туре победил какой-то Джеорджеску».

«Это похоже на «восстановление демократии» на стероидах. Я не удивлюсь, если сторонники Джеорджеску теперь массово выйдут на улицы, полагая, что выборы у них украли», — написал Важека.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джеорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джеорджеску и Ласкони.

Избирательные участки должны были открыться в ближайшее воскресенье, 8 декабря. Однако, 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выборы были отменены из-за того, что предвыборная кампания Джорджеску якобы получала поддержку со стороны иностранного государства.

Ранее в Румынии назвали причину аннулирования результатов выборов.