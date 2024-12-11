Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден одобрил секретный меморандум по нацбезопасности США

Reuters: Байден одобрил секретный меморандум о связях РФ, КНДР, Ирана и Китая

close
Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден предлагает органам национальной безопасности США в преддверии инаугурации Дональда Трампа разработать новые стратегии борьбы с углубляющимися связями между Россией, Ираном, КНДР и Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«В обмен на помощь Ирана в военных действиях на Украине Россия предоставляет своему союзнику истребители, противоракетную оборону и космические технологии», — говорится в засекреченном меморандуме о национальной безопасности.

В администрации Байдена считают, что президент России Владимир Путин якобы поставляет Северной Корее топливо и технологии двойного назначения, а также признает ее де-факто ядерным государством. Кроме того, говорится в документе, Россия проводит совместное патрулирование с Китаем в Арктике.

Новый меморандум Байдена предписывает различным структурам правительства США перестроить работу групп, которые в настоящее время организованы по регионам, чтобы лучше сосредоточиться на проблемах, связывающих четыре страны.

Агентство отмечает, что стратегии и политические предложения, содержащиеся в документе, могут быть реализованы или вовсе отвергнуты избранным президентом Трампом.

Ранее эксперт рассказал о стратегии Трампа в отношении России и Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами