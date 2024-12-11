Байден одобрил секретный меморандум по нацбезопасности США

Президент США Джо Байден предлагает органам национальной безопасности США в преддверии инаугурации Дональда Трампа разработать новые стратегии борьбы с углубляющимися связями между Россией, Ираном, КНДР и Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.
«В обмен на помощь Ирана в военных действиях на Украине Россия предоставляет своему союзнику истребители, противоракетную оборону и космические технологии», — говорится в засекреченном меморандуме о национальной безопасности.
В администрации Байдена считают, что президент России Владимир Путин якобы поставляет Северной Корее топливо и технологии двойного назначения, а также признает ее де-факто ядерным государством. Кроме того, говорится в документе, Россия проводит совместное патрулирование с Китаем в Арктике.
Новый меморандум Байдена предписывает различным структурам правительства США перестроить работу групп, которые в настоящее время организованы по регионам, чтобы лучше сосредоточиться на проблемах, связывающих четыре страны.
Агентство отмечает, что стратегии и политические предложения, содержащиеся в документе, могут быть реализованы или вовсе отвергнуты избранным президентом Трампом.
Ранее эксперт рассказал о стратегии Трампа в отношении России и Ирана.