Байден одобрил секретный меморандум по нацбезопасности США

Президент США Джо Байден предлагает органам национальной безопасности США в преддверии инаугурации Дональда Трампа разработать новые стратегии борьбы с углубляющимися связями между Россией, Ираном, КНДР и Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«В обмен на помощь Ирана в военных действиях на Украине Россия предоставляет своему союзнику истребители, противоракетную оборону и космические технологии», — говорится в засекреченном меморандуме о национальной безопасности.

В администрации Байдена считают, что президент России Владимир Путин якобы поставляет Северной Корее топливо и технологии двойного назначения, а также признает ее де-факто ядерным государством. Кроме того, говорится в документе, Россия проводит совместное патрулирование с Китаем в Арктике.

Новый меморандум Байдена предписывает различным структурам правительства США перестроить работу групп, которые в настоящее время организованы по регионам, чтобы лучше сосредоточиться на проблемах, связывающих четыре страны.

Агентство отмечает, что стратегии и политические предложения, содержащиеся в документе, могут быть реализованы или вовсе отвергнуты избранным президентом Трампом.

Ранее эксперт рассказал о стратегии Трампа в отношении России и Ирана.