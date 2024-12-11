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В России не будут принимать детей мигрантов в школы без знания русского

Володин рассказал о запрете учить детей мигрантов в школах без знания русского

Госдума приняла закон о запрете приема в российские школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка», — сообщил он.

За соответствующую инициативу проголосовали 409 депутатов, против — 1.

Володин отметил, что перед зачислением ребенка в школу власти обязательно будут проверять законность его нахождения в России. Он напомнил, что с начала 2024 года Госдума приняла 14 законов, которые направлены на совершенствование миграционной политики России, а также борьбу с нелегальной миграцией.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия в вопросах миграционной политики ориентируется прежде всего на интересы своих граждан.

Ранее правительство утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов.

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