Политолог Малек Дудаков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что у США начались политические провалы на постсоветском пространстве.

Эксперт подтвердил, что в последние годы наблюдается деградация американской политической элиты и американской дипломатии. По его словам, на сегодняшний день две трети американских послов — это не профессиональные дипломаты, а «политические назначенцы».

«И если мы возьмем, например, тех, кто работает сейчас послами США где-нибудь в Индии или в Японии, это ребята, которые вообще никакого отношения к дипломатии никогда не имели», — сказал Дудаков.

В качестве примера он привел посла США в Японии Рама Эмануэля — экс-мэра Чикаго, погрязшего в коррупционных скандалах.

Как заявил Нарышкин, США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки, а «на постсоветском пространстве у них и вовсе пошли провалы». Американская «одержимость» Украиной, по его мнению, начинает оказывать разрушительное воздействие на глобальную финансовую и военно-политическую систему, выстроенную Вашингтоном.

В пример он привел Грузию, власти которой решили действовать в своих интересах и теперь отдаляются от навязанной «ультралиберальной трансгуманистической повестки».

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