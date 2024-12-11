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В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела других государств

МИД КНР: США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела суверенных стран

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Liu Zheng/AP

Вашингтон должен прекратить постоянно вмешиваться во внутренние дела других стран, заявила официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Дипломат в ходе пресс-конференции с журналистами прокомментировала введение санкций против компаний в КНР со стороны США. Она обратила внимание, что американское руководство вмешивается в дела суверенных государств под предлогом защиты прав человека.

«Если США действительно заботятся о правах человека, то им следует сначала погасить свои собственные долги в области прав человека, а не политизировать и брать на вооружение эту тему, чтобы вмешиваться во внутренние дела других стран и наносить ущерб их интересам», — сказала Мао Нин.

По словам представителя министерства, в настоящее время американские власти пытаются помешать деятельности высокотехнологичных предприятий в КНР и лишить граждан республики права на развитие. Дипломат подчеркнула, что планам Вашингтона не суждено увенчаться успехом.

В ноябре министерство финансов США расширило санкционный список в отношении РФ, включив в него «Газпромбанк» и еще ряд юридических лиц. После этого финансовые организации по всему миру, включая КНР, начали отказываться от обслуживания выпущенных российским банком карт UnionPay.

Ранее в КНР прекратили принимать платежи из российских банков из-за санкций со стороны США.

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