В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела других государств

Вашингтон должен прекратить постоянно вмешиваться во внутренние дела других стран, заявила официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Дипломат в ходе пресс-конференции с журналистами прокомментировала введение санкций против компаний в КНР со стороны США. Она обратила внимание, что американское руководство вмешивается в дела суверенных государств под предлогом защиты прав человека.

«Если США действительно заботятся о правах человека, то им следует сначала погасить свои собственные долги в области прав человека, а не политизировать и брать на вооружение эту тему, чтобы вмешиваться во внутренние дела других стран и наносить ущерб их интересам», — сказала Мао Нин.

По словам представителя министерства, в настоящее время американские власти пытаются помешать деятельности высокотехнологичных предприятий в КНР и лишить граждан республики права на развитие. Дипломат подчеркнула, что планам Вашингтона не суждено увенчаться успехом.

В ноябре министерство финансов США расширило санкционный список в отношении РФ, включив в него «Газпромбанк» и еще ряд юридических лиц. После этого финансовые организации по всему миру, включая КНР, начали отказываться от обслуживания выпущенных российским банком карт UnionPay.

Ранее в КНР прекратили принимать платежи из российских банков из-за санкций со стороны США.