Политолог: подписывать перемирие будет уже не Зеленский

Подписывать перемирие на Украине будет уже не Владимир Зеленский. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук, комментируя недавнюю встречу украинского лидера с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже.

Эксперт сравнил переговоры Трампа и Зеленского со «встречей двух барыг». Однако, по его словам, для последнего торг намного тяжелее, чем просто торг об урегулировании конфликта.

«Зеленский озабочен тем, что будет с Вовой Зеленским, с его компанией, с его судьбой. <...> Один из элементов плана Трампа — это концентрация негатива, это выпуск пара. То есть кто-то должен быть козлом отпущения во всех смыслах этого слова. И им, конечно, будет Зеленский. Зеленский это прекрасно знает. И его отчаянные попытки что-то себе выторговать связаны как раз с этим», — считает Пинчук.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Лидеры Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор по отдельности.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, Зеленский при встрече с Трампом в Париже говорил о гарантиях безопасности для Украины при урегулировании конфликта.

Ранее стало известно о срочном требовании Трампа к Зеленскому.