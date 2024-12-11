Эксперт назвал пятиактным спектаклем происходящее в Сирии

Захват власти в Сирии вооруженной оппозицией многие воспринимают как геополитическое поражение России, однако об этом судить рано. Происходящее на Ближнем Востоке — это пятиактный спектакль, причем первый еще даже не подошел к концу. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экономист, специалист по теории власти Михаил Хазин.

«Удивительное совершенно мастерство. Заставить евреев заплатить за то, чтобы моджахеды, готовые с ними воевать, подошли к их границам. И заставить турок заплатить за то, чтобы на их границах возник Курдистан. Давайте смотреть правде в глаза. И ХАМАС, и «Хезболла», и Сирия были готовы с Израилем договариваться и уступать при этом», — обратил внимание Хазин.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск, завершив свое стремительное наступление, которое началось 27 ноября. В наступлении участвовали «Свободная сирийская армия», поддерживаемая США и Турцией, а также боевики террористических группировок. Россия и Иран поддерживали правительственные войска Башара Асада.

8 декабря командование сирийской армии объявило, что правление Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

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