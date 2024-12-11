В ЕС заговорили о политике сплочения граничащих с Россией стран

Член Европейского парламента от Финляндии Элси Катайнен обратилась к Европейской комиссии с вопросом, изменится ли политика сплочения в отношении стран – членов Евросоюза, граничащих с Российской Федерацией. Об этом сообщает «Лента.ру».

В своем письме евродепутат просит поддержать граничащие с Россией страны посредством крупных инвестиций, в том числе в цифровую инфраструктуру, образование, электросети и дороги.

Эти страны, по словам Катайнен, сталкиваются со многими проблемами, поскольку их население стареет, многие молодые люди переселяются в крупные города. Депопуляция и отток квалифицированных работников из этих регионов стали актуальным вопросом безопасности для всего Европейского союза, а не только для приграничных регионов, говорится в письме.

В связи со всеми этими проблемами Катайнен задает вопрос ЕС, будут ли выделены средства для развития инфраструктуры граничащих с РФ стран.

Ранее евродепутат призвал возобновить отношения с Россией.