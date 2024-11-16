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Евродепутат призвал возобновить отношения с Россией

Евродепутат от Словакии Блага заявил, что пришло время восстановить диалог с РФ

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Christoph Thanei/Global Look Press

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага заявил, что настало время для восстановления диалога с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Он сейчас находится в Сочи, где принимает участие в международной конференции, посвященной перспективам социального и экономического сотрудничества между членами БРИКС и европейскими странами.

«Самое время начать мирный диалог», — отметил Блага.

Он подчеркнул, что верит в силу дипломатии для достижения мира и в хорошие отношения с Россией. Евродепутат напомнил, что даже во время холодной войны Запад не прервал контакты с Россией. По его словам, европейские политики делают вид, что добьются мира, пока будут «упрямиться в углу». Блага счел такое поведение абсурдным.

Депутат Европейского парламента обратил внимание, что для него было большой честью побеседовать с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

В конце октября Блага с трибуны ЕП сообщил, что и дальше будет ездить в РФ, потому что верит в мир.

Ранее премьер Словакии допустил скорое завершение конфликта на Украине.

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