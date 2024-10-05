Россиян предупредили о рисках покупки поддельных документов в сети

В современной России ценность образования не менее велика, однако складывается опасная тенденция — гражданам иногда важнее их социальный статус, чем получение истинных знаний. Это подтверждается ростом количества подложных документов об образовании, которые приобретаются с целью использования их при оформлении на работу, для перевода на более высокие должности. Кроме того, среди поддельных документов часто встречаются водительские удостоверения, медицинские справки и другие, рассказала «Газете.Ru» адвокат Виктория Лезникова.

Так, уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. В связи с чем, наиболее распространенной площадкой для реализации поддельных документов стал интернет.

«Следует отметить, что запрещается распространение информации в том числе о продаже поддельных документов (дипломов об образовании без прохождения обучения, различных медицинских справок без обследования, служебных удостоверений сотрудников правоохранительных органов, водительских удостоверений). Но, несмотря на угрозу ответственности, «спрос» рождает «предложения», которых на просторах интернета достаточно много», — сказала адвокат.

Продавец подобного рода поддельных документов посредством интернета, как правило остается неизвестным для покупателя, по сути, скрываясь в дальнейшем от ответственности.

«Мошенники используют сайты-«однодневки», маскируют IP-адреса, что, по сути, создает сложности для правоохранительных органов в их обнаружении», — отметила она.

Однако уголовная ответственность предусмотрена и за использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327). Термин «использование» подразумевает действия субъекта по извлечению выгоды и других полезных свойств документа путем его предъявления или демонстрации. Предметом преступления является непосредственно подложный документ. Использованием называют также попытки реализовать юридические последствия, заложенные в содержании подложного документа.

«Все чаще фигурантами уголовных дел об использовании подложных документов, становятся лица, которые приобрели поддельный документ об образовании. Так, при трудоустройстве, работодатель может проверить подлинность документа об образовании любого кандидата или уже работающего сотрудника в едином реестре Рособрнадзора. Мошенники, которые предлагают купить поддельный диплом, как правило указывают на внесение сведений об обучении в ВУЗе. Однако внести сведения в указанный реестр незаконно — невозможно. Основным советом «желающим» купить поддельную справку и документ может служить пословица «нет преступления без наказания», — резюмировала Лезникова.

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