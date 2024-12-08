Президент Грузии обсудила ситуацию в стране с Трампом, Макроном и Маском

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила в соцсети Х, что встретилась с Дональдом Трампом, президентом Франции и американским бизнесменом Илоном Маском на церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации.

«Отличный обмен мнениями с Илон Маск о ситуации в Грузии. Я с нетерпением жду возможности приветствовать его в нашей стране», — написала она, опубликовав фотографию с бизнесменом.

Позднее Зурабишвили опубликовала фото «глубокой дискуссии» с Трампом и Макроном.

«Разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии. Подчеркнута необходимость сильных США. У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки», — добавила президент.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

30 ноября Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является нелегитимным.

Ранее в Тбилиси избили съемочную группу оппозиционного телеканала.