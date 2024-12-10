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В Китае ввели визовые ограничения для чиновников из США

Reuters: Китай ввел визовые ограничения для США из-за вмешательства в Гонконг

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Global Look Press

Власти Китая приняли решение ввести визовые ограничения для некоторых сотрудников США. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел страны, передает агентство Reuters.

По данным министерства, некоторые чиновники из Соединенных Штатов «вели себя плохо» в вопросах, связанных с Гонконгом, и вмешивались во внутренние дела страны. Более подробная информация о категории лиц, на которых будут наложены ограничения, неизвестна.

До этого пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай ответит на визовые ограничения Соединенных Штатов симметрично в том случае, если Вашингтон не изменит свой политический курс в отношении Пекина. По его словам, вопросы прав человека в автономных районах и Гонконге являются внутренним делом Китая, к тому же в этих регионах, как заявил Лю, местные этнические группы обеспечены защитой их культуры и свободой вероисповедания.

Государственный департамент США ввел ограничения против ряда китайских чиновников под предлогом якобы нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), Тибетском автономном районе (ТАР) и Гонконге.

Ранее Пекин потребовал от США прекратить поддерживать Тайвань.

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