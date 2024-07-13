Китай пригрозил США жестким ответом на визовые ограничения

Китай ответит на визовые ограничения Соединенных Штатов симметрично в том случае, если Вашингтон не изменит свой политический курс в отношении Пекина. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, передает ТАСС.

Государственный департамент США ввел ограничения против ряда китайских чиновников под предлогом якобы нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), Тибетского автономного районе (ТАР) и Гонконге.

«Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», — заявил Лю

Китайский дипломат добавил, что вопросы прав человека в автономных районах и Гонконге являются внутренним делом Китая, к тому же в этих регионах, как заявил Лю, местные этнические группы обеспечены защитой их культуры и свободой вероисповедания.

До этого Китай ввел контрмеры против двух компаний из США за продажу оружия Тайваню.

Ранее Пекин потребовал от США прекратить поддерживать Тайвань.