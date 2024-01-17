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Пекин потребовал от США прекратить поддерживать Тайвань

Китай: США должны прекратить поддержку сепаратистов на Тайване

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Thomas Peter/Reuters

США должны прекратить поддержку сепаратистов на Тайване и уважать взаимные договоренности с Китайской народной республикой (КНР). Об этом ТАСС заявил официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

«Призываем Соединенные Штаты соблюдать принцип «одного Китая» и три совместных коммюнике между КНР и США, предпринять конкретные действия для выполнения своего обязательства не поддерживать «независимость Тайваня» и прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам», — заявил Чэнь.

Он напомнил, что вопрос Тайваня лежит в зоне коренных национальных интересов Китая и позиция Пекина по этому вопросу однозначна.

До этого официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин надеется на то, что Вашингтон выполнит обещания президента США Джо Байдена не поддерживать независимость Тайваня.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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