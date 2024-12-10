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Политолог назвала причину отмены выборов в Румынии

Политолог Харитонова заявила, что выборы в Румынии отменили из-за страха перед Трампом

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Depositphotos

Румыния устала от 20-летнего правления Социал-демократической партии, которая не достигла большого успеха в Евросоюзе. Об этом заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова, передает РИА Новости.

«Победа (Кэлина - прим. ред.) Джорджеску в первом туре на многих произвела отрезвляющий эффект. Причем это касается как лидеров НАТО и ЕС, так и Молдавии. Для молдаван он мог бы стать новым Йоном Антонеску», — заявила она.

По словам политолога, Джорджеску — жесткий националист, который ориентирован прежде всего на интересы страны. Она добавила, что приход к власти подобного политика стал бы «серьезным ударом» для официального Кишинева. Кроме того, по мнению Харитоновой, второй тур выборов отменили из-за страха европейских представителей перед тем, что у избранного лидера США Дональда Трампа появится еще один сторонник в ЕС.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джорджеску. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони. Она набрала 19,18% голосов.

Избирательные участки для проведения второго тура выборов должны были открыться в ближайшее воскресенье, 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента.

Ранее экс-премьер Румынии заявил, что КС не имел права отменять президентские выборы.

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