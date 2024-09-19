В МИД России рассказали, как Запад видит постсоветское пространство

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что постсоветское пространство является для коллективного Запада полем для экспериментов. Соответствующее заявление она сделала на полях IV Евразийского женского форума, сообщает РИА Новости.

«Коллективный Запад и государства внутри этой натовской системы рассматривают постсоветское пространство как, к сожалению, поле для своих экспериментов», — сказала дипломат.

По ее словам, Россия со своими партнерами в Средней Азии и с другими говорит о том, что «это действительно принудительно, чтобы не упустить момент, когда Запад начинает вмешиваться во внутренние дела до уровня разрушения государственного имущества».

Представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила, что таким образом западные государства пытаются нивелировать культуру стран бывшего СССР, а также получить доступ к управлению их ресурсами.

Она также напомнила, что в военно-биологических лабораториях Запада, расположенных на территории Украины, проводились биоэксперименты. Вместе с тем она заявила, что «такую же участь» западные страны уготовили для очень многих государств постсоветского пространства.

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