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В СВР назвали постсоветское пространство приоритетным для атак западных спецслужб

Нарышкин: постсоветский регион остается приоритетным для атак спецслужб Запада

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Постсоветское пространство остается приоритетным направлением для атак со стороны спецслужб США и Великобритании. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик».

«Запад поставил перед собой амбициозную цель разорвать не только экономические, политические, но и глубинные исторические и гуманитарные связи между нашими странами. Такой подход вытекает из известной максимы англосаксов: «Кто управляет Евразией, тот владеет миром», — сказал глава СВР.

Нарышкин добавил, что в глазах стран Запада управление регионом означает его «раздел». После этого, по словам директора СВР, западные государства предложат свою помощь в качестве «беспристрастных гарантов безопасности».

В рамках интервью Нарышкин также заявил, что США и Европу на фоне упадка их могущества ждет драматический период внутренних междоусобиц. По мнению директора СВР, происходящее, вероятно, «по привычке» будут списывать на «руку Москвы».

Ранее Нарышкин обвинил Запад в желании заставить прибалтов и немцев воевать с Россией.

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