Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин выступил против торговых и тарифных войн

Си Цзиньпин: в торговых и технологических войнах не может быть победителей

close
Global Look Press

Торговые, технологические и тарифные войны не могут иметь победителей. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин, слова которого передает Центральное телевидение КНР.

Во вторник, 10 декабря, глава государства провел встречу в формате «1+10». На мероприятии присутствовали руководители 10 международных экономических организаций, при этом основной темой обсуждения стало экономическое развитие.

«Тарифные войны, торговые войны и технологические войны идут вразрез с историческими тенденциями и экономическими законами, и победителей в них не будет», — подчеркнул председатель КНР.

По информации журналистов, во время встречи Си Цзиньпин подробно изложил позицию китайских властей по укреплению связей с американским правительством. В частности, он сообщил о готовности Пекина поддерживать диалог с Вашингтоном и расширять сотрудничество. Глава государства отметил, что КНР планирует продвигать развитие отношений с США в здоровом направлении.

В то же время он предупредил, что в случае необходимости китайское руководство будет «защищать суверенитет» страны и отстаивать его интересы.

Ранее в Кремле высказались о возможном начале торговой войны между КНР и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами