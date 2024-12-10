Си Цзиньпин выступил против торговых и тарифных войн

Торговые, технологические и тарифные войны не могут иметь победителей. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин, слова которого передает Центральное телевидение КНР.

Во вторник, 10 декабря, глава государства провел встречу в формате «1+10». На мероприятии присутствовали руководители 10 международных экономических организаций, при этом основной темой обсуждения стало экономическое развитие.

«Тарифные войны, торговые войны и технологические войны идут вразрез с историческими тенденциями и экономическими законами, и победителей в них не будет», — подчеркнул председатель КНР.

По информации журналистов, во время встречи Си Цзиньпин подробно изложил позицию китайских властей по укреплению связей с американским правительством. В частности, он сообщил о готовности Пекина поддерживать диалог с Вашингтоном и расширять сотрудничество. Глава государства отметил, что КНР планирует продвигать развитие отношений с США в здоровом направлении.

В то же время он предупредил, что в случае необходимости китайское руководство будет «защищать суверенитет» страны и отстаивать его интересы.

Ранее в Кремле высказались о возможном начале торговой войны между КНР и США.