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Аналитик Меркурис считает, что Трамп не готов тратить много времени на Зеленского

Меркурис: безразличие Трампа на встрече в Париже стало ответом Зеленскому

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Shannon Stapleton/Reuters

Отсутствие интереса Дональда Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече в Париже стало ответом на раскрытие деталей их переговоров во время визита украинского лидера в США. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

По его мнению, республиканец не готов тратить много времени на Зеленского, и его поведение на встрече в Париже подтверждает это.

«Неудивительно, когда Зеленский приехал в сентябре в США, он поначалу не был заинтересован во встрече с Трампом», — сказал он.

Меркурис считает, что встреча украинского лидера и американского политика в Trump Tower в сентябре, вероятно, оставила у избранного президента не лучшие воспоминания, так как переговоры проходили в напряженной обстановке, а после них Зеленский раскрыл конфиденциальные детали их встречи, связанные с членством Украины в НАТО и получением ядерного оружия.

«Он раскрыл [детали] и рассказал то же самое, о чем говорил с Дональдом Трампом <...> Я предполагаю, что Трамп был не в восторге от этого», — добавил Меркурис.

Встреча политиков прошла в Париже 7 ноября, куда они приехали на церемонию открытия восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери. Как сообщало Associated Press, их разговор продлился около 35 минут. Пресс-конференции по итогам не было.

После этой встречи Трамп призвал Зеленского к переговорам и сообщил, что работает над концепцией для прекращения конфликта.

Ранее Зеленский сообщал, что позвонит Байдену для обсуждения приглашения в НАТО.

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