В США заподозрили жену Байдена во флирте с Трампом

Супругу действующего президента США Джо Байдена Джилл заподозрили во флирте с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом во время беседы в Париже. Таким предположением поделился ведущий телеканала Fox News Ларри Кудлоу.

«Это было почти что изнуряющее поглаживание», — сказал он.

По его мнению, такое поведение супруги Байдена связано с ее «любовью к власти». Кудлоу также предположил, что Байден и его супруга тайно проголосовали за Трампа на прошедших президентских выборах.

Трамп назвал первую леди США Джилл Байден милой после встречи в Париже.

Беседа Трампа и первой леди США состоялась на церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери в Париже. Ранее Джилл Байден обвинила Трампа в эгоцентризме в ходе предвыборного выступления ее супруга Джо в штате Джорджия.

До этого американский президент Джо Байден не принял участия в церемонии открытия Нотр-Дама в Париже.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила отсутствие Байдена на церемонии «конфликтом в расписании», который не позволяет главе государства отправиться в Париж.

Ранее стало известно, как Зеленский хотел навредить Трампу.