Офис президента Украины намеревался использовать дело в отношении депутата Верховной рады Александра Дубинского против кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что имеет на руках протокол допроса помощника бывшего депутата Рады Андрея Деркача по фамилии Колесников. Депутат подчеркнул, что мужчину удерживали в пыточной Службы безопасности Украины (СБУ), где «выбили из него» нужные следствию показания.

В стенограмме допроса указано, что Колесников заявил, будто располагает информацией о получении Деркачом компромата на сына нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

По мнению Дубинского очевидно, что сотрудники СБУ по указанию офиса президента готовили «закладку», которая впоследствии бы позволила дискредитировать Трампа во время избирательной кампании.

До этого стало известно, что граждане США должны судить, является ли вмешательством в выборы президента США визит президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании — колеблющемся штате. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто,

Ранее в США назвали «ужасным ходом» визит Зеленского на завод в Пенсильвании.