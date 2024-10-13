Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве раскрыли, как Зеленский хотел навредить Трампу

Дубинский заявил, что офис Зеленского хотел применить его дело против Трампа

close
1+1

Офис президента Украины намеревался использовать дело в отношении депутата Верховной рады Александра Дубинского против кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что имеет на руках протокол допроса помощника бывшего депутата Рады Андрея Деркача по фамилии Колесников. Депутат подчеркнул, что мужчину удерживали в пыточной Службы безопасности Украины (СБУ), где «выбили из него» нужные следствию показания.

В стенограмме допроса указано, что Колесников заявил, будто располагает информацией о получении Деркачом компромата на сына нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

По мнению Дубинского очевидно, что сотрудники СБУ по указанию офиса президента готовили «закладку», которая впоследствии бы позволила дискредитировать Трампа во время избирательной кампании.

До этого стало известно, что граждане США должны судить, является ли вмешательством в выборы президента США визит президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании — колеблющемся штате. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто,

Ранее в США назвали «ужасным ходом» визит Зеленского на завод в Пенсильвании.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами