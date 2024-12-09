Трамп прокомментировал встречу с Джилл Байден в Париже

Избранный президент США Дональд Трамп назвал первую леди США Джилл Байден милой после встречи в Париже. Его слова передает издание New York Post.

«Она не могла быть более милой, чем была (в тот день. — «Газета.Ru»)... <...> Она была очень мила, и у нас вышла весьма приятная беседа», — поделился Трамп.

Беседа Трампа и первой леи США состоялась на церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери в Париже. Ранее Джилл Байден обвинила Трампа в эгоцентризме в ходе предвыборного выступления ее супруга Джо в штате Джорджия.

До этого американский президент Джо Байден не принял участия в церемонии открытия Нотр-Дама в Париже.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила отсутствие Байдена на церемонии «конфликтом в расписании», который не позволяет главе государства отправиться в Париж.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года, потушить огонь удалось лишь на следующий день. Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства.

Ранее стало известно, как Зеленский хотел навредить Трампу.