«Ставки высоки»: Скрипали не хотят быть свидетелями в деле об отравлении бездомной «Новичком» Скрипалей могут вызвать в суд как свидетелей по делу о «Новичке»

Знаменитый экс-офицер ГРУ и британский шпион Скрипаль может выступить в суде, если его привлекут как свидетеля. В Великобритании скоро начнутся слушания по делу бездомной, которая случайно отравилась в Солсбери «Новичком». Вместе с любовником они нашли вещество на помойке, замаскированное под духи, и распылили его. В итоге женщина скончалась.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в слушаниях по делу англичанки Стерджесс, которая, предположительно, случайно отравилась тем же веществом, которым их пытались убить. Женщину тогда не удалось спасти. О позиции Скрипалей пишет британская газета The Guardian.

Адвокат «бывшего российского шпиона», как называет его The Guardian, Джек Холборн пояснил в суде, что Скрипали опасаются за свою безопасность. Защитник добавил, что личное выступление в суде вызовет у них «беспокойство».

«Никакие меры безопасности не являются идеальными», ― подчеркнул Холборн.

Юрист отметил, что Скрипали уже предоставили достаточно необходимой информации. Например, есть протоколы их допросов в полиции.

Семья погибшей женщины выразила сочувствие Скрипалям и заявила, что понимает их позицию. В то же время сторона Стерджесс добавила, что хочет оставить их в списке возможных свидетелей. Адвокат семьи пояснял, что ему не дали стенограммы полицейских показаний Скрипалей, а без них дело остается «темным». При этом юрист признал, что присутствие в суде может нанести Скрипалям «потенциальную травму».

«Я склоняюсь к тому, чтобы дождаться раскрытия других материалов, прежде чем принимать какое-либо окончательное решение относительно Скрипалей. Я остро осознаю риск, которому они подвергнутся, но если это необходимо, посмотрим», ― решил председатель расследования, бывший судья Верховного суда Энтони Хьюз.

The Guardian указывает, что по просьбе британского правительства дело рассматривают в суде с усиленными мерами безопасности. Трансляция из зала идет с задержкой на 15 минут. Это нужно, если кто-нибудь «случайно скажет что-то, что может нанести ущерб национальной безопасности».

«Ставки очень высоки, если принять во внимание враждебные стороны, проявляющие интерес к этому разбирательству», ― прокомментировала представитель правительства Великобритании Кэтрин МакГэхи.

Пока что в суде предварительные слушания. Разбирательство начнется в октябре, заседания пройдут в ратуше Солсбери ― том самом городе, где отравили Скрипалей и погибла Стерджесс.

Просто распылила «Новичок» на запястья

Дон Стерджесс родилась и жила в Солсбери, была бездомной, зависимой от алкоголя и наркотиков. Ее семья в свое время жаловалась, что поэтому пострадавшей не помогали после отравления так же, как Скрипалям, ведь ее считали «никем».

Однажды 44-летняя Стерджесс вместе со своим любовником, 45-летним бездомным Чарли Роуди копались по местным мусоркам в поисках вещей на продажу. Роуди нашел потрепанную коробку женских духов Nina Ricci. Внутри, как считает британская сторона, на самом деле было российское нервно-паралитическое вещество «Новичок». Предположительно те, кто хотели убить Скрипалей, намазали «Новичок» на входную ручку их дома, а затем выбросили остатки. Спустя четыре месяца после покушения Роуди нашел их.

Мужчина взял коробку с собой, а на следующий день решил подарить Стерджесс. Позже он вспоминал, что им не о чем было поговорить, и так он заполнил паузу. Внутри коробки оказались бутылочка и помпа для нее, упакованные в плотный пластик, который Роуди пришлось разрезать ножом.

«[Содержимое] имело маслянистую текстуру и практически не пахло. Я упомянул об отсутствии запаха в разговоре с Дон. Она просто продолжила распылять его, не задумываясь об этом. Она пшикнула себе на запястья, сидя перед телевизором», ― описывал Роуди.

Затем женщина сказала, что чувствует себя «очень странно», ушла в ванну и потеряла сознание, из ее рта пошла пена. Роуди позвонил в скорую и успел передать подругу врачам, после чего сам потерял сознание и очнулся уже в больнице. В итоге Стерджесс скончалась, а Роуди выжил, но жаловался на серьезные последствия для здоровья.

«Это ни в коем случае нельзя было оставлять на улице, если... был хоть какой-то шанс, что произойдет подобное дерьмо. Почему это вещество оказалось в Солсбери? Оно должно было находиться на охраняемой военной базе, где его невозможно достать», ― возмущался Роуди.

Сами Скрипали также отравились, по очереди коснувшись ручки двери своего дома. Они впали в кому, но выжили. По одной из версий, благодаря сильному туману, ослабившему вещество в тот день. Всего в Солсбери пострадали десятки человек, которые случайно контактировали с ядом, в городе долго устраняли любые возможные следы. Лондон считает, что Скрипалей пытались убить российские агенты. Сергей Скрипаль шпионил на родине на Великобританию и был раскрыт. Его осудили за госизмену, но затем обменяли и отпустили за границу.