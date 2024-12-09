В Польше заявили, что Дуда может удержать Трампа от выхода из НАТО

Президент Польши Анджей Дуда может остановить вновь избранного президента США республиканца Дональда Трампа от выхода из НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РИА Новости.

«Предполагаю, что идет интенсивный диалог между нашим президентом Анджеем Дудой и избранным президентом (Дональдом Трампом). <…>Так что я надеюсь, что он не допустит, чтобы были реализованы какие-либо плохие интерпретации этих слов», — говорится в сообщении.

Накануне Дональд Трамп не исключил возможность выхода США из НАТО, подчеркнув, что дальнейшее участие Вашингтона в альянсе будет зависеть от выполнения финансовых обязательств союзниками. По его словам, США останутся в НАТО, только если члены альянса будут полностью выполнять свои обязательства.

3 декабря член швейцарского парламента Жаклин Де Куатро заявила, что возможный выход США из НАТО приведет к ослаблению военного блока. По ее словам, победа Трампа на выборах главы государства привнесла дополнительную неопределенность в геополитическую ситуацию в мире.

Ранее журналисты сообщили, что Трамп может обойти закон, препятствующий выходу США из НАТО.